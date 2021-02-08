Джакарта, , 12:44 — REGNUM ВМС Индонезии провели совместные учения с французскими военными в Зондском проливе, сообщает Kompas.

В учениях задействовали три боевых корабля ВМС Индонезии.

Военные двух стран провели учения в области наблюдения и обеспечения безопасности.

Контр-адмирал вооруженных сил Индонезии Абдул Ращиид выразил надежду, что военные учения могут укрепить отношения между Индонезией и Францией в поддержании региональной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Анис Басведан продлил реализацию широкомасштабных социальных ограничений в столице Индонезии.

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