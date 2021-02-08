Париж, , 12:20 — REGNUM Международная неправительственная организация Amnesty International обвинила правоохранительные органы Франции в «произвольных задержаниях» протестующих на акции против законопроекта о глобальной безопасности 12 декабря. Об этом сообщается в специальном докладе, опубликованном 8 февраля на сайте организации.

Уточняется, что на акции были «выборочно» задержаны и отпущены без дальнейших разбирательств не менее 35 человек.

«Это вызывает оправданные опасения, что на акции происходили произвольные задержания и другие нарушения прав человека», — говорится в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Национальное собрание Франции в первом чтении проголосовало за принятие законопроекта о глобальной безопасности.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого документа предполагает наказание для тех, кто «распространяет фотографию лица»полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и премьер-министр страны Жан Кастекс уже подтвердили, что статья будет переработана.

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