Тегеран, , 12:03 — REGNUM Для возобновления выполнения условий ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, СВПД — ред.) не нужно посредничества третьей стороны. Об этом 8 февраля заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

«Ядерная сделка не нуждается в посредниках», — сказал он в ответ на вопрос о том, возможно ли привлечение стран Европы для посредничества между Ираном и США, и для возобновления ядерной сделки.

«Главное, что могут сделать европейцы, — это выполнить свои обязательства (в рамках данного соглашения — ред.)», — добавил глава МИД Ирана.

Также он вновь заявил, что Иран считает, что для того, чтобы был восстановлен СВПД, США необходимо возвратиться к данному соглашению и отменить антииранские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не планируют снимать санкции с Ирана для возвращения Тегерана за стол переговоров по СВПД.