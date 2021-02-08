Токио, , 05:32 — REGNUM Эмоциональный отклик вызвала информация о начале вакцинации от COVID-19 на Южных Курилах у граждан Японии. Материал был опубликован 7 февраля японской телерадиокомпанией NHK.

В статье отмечалось, что в «День северных территорий», который в Японии празднуют 7 февраля, Россия активно проводит вакцинацию от COVID-19 и занимается укреплением медицинской базы на этих северных территориях. «Северными территориями» в Японии называют Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), на которые Токио пытается претендовать.

В материале рассказывается и о том внимании, которое уделяется властями России отдалённым регионам, в число которых входят и Курильские острова. Авторы рассказывают, в частности, о развитии медицины на Южных Курилах. По мнению авторов статьи, развивая медицину, власти рассчитывают увеличить население на Курильских островах и покрепче «привязать» людей к местам проживания.

Статья вызвала множество эмоциональных откликов, в комментариях к публикации читатели заметили, что в Японии, в отличие от России, вакцинация от COVID-19 не началась до сих пор. Многие комментаторы назвали глупостью надежды на возврат «северных территорий» Россией.

«Ничего нам уже не вернется. Время ушло. Да нужно признать, что оно нам уже и не очень-то надо!» — отметил один из читателей.

Напомним, Япония пытается претендовать на Южные Курилы, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, заключённый между обеими странами. В свою очередь, Россия неоднократно заявляла, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что он бы хотел продолжить переговоры с Российской Федерацией по Курильским островам.

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