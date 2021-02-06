Берлин, , 20:16 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас анонсировал создание механизма по сбору доказательств случаев нарушения прав человека в Белоруссии. Об этом он заявил 6 февраля на онлайн-конференции «Солидарность с Белоруссией».

По его словам, в Германии разработали план поддержки гражданского общества Белоруссии на сумму до €21 млн.

«И мы создадим механизм, чтобы собирать доказательства против тех, кто нарушает права человека», — сказал он, добавив, что «придёт день, когда белорусские власти будут призваны к ответу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что правительство ФРГ приняло план действий, согласно которому белорусским оппозиционерам в Германии будет оказана поддержка.

Канцлер ФРГ также призвала белорусские власти немедленно «прекратить насилие и освободить политических заключенных». Также она добавила, что Германия и Европейский союз продолжат «привлекать к ответственности виновных в продолжающихся нарушениях прав человека в Белоруссии».

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