Екатеринбург, , 17:47 — REGNUM В Екатеринбурге могут наказать организаторов шествия в поддержку президента России Владимира Путина. Об этом заявили журналистам в свердловском областном министерстве общественной безопасности.

Поводом для этого стало нарушение законодательства о публичных мероприятиях. Оказывается, организаторы должны были направить в министерство уведомление о его проведении.

Как сообщало ИА REGNUM, на парковке сотрудники одной из торговых компаний устроили флешмоб. Они выстроились в надпись «Путин — наш президент!». Добавим, что эта массовая акция компании уже вторая за последнее время. Ранее они поддержали Путина в танцевальном формате.

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