Киев, , 13:04 — REGNUM Польша официально дала возможность Украине купить вакцину от коронавируса по «европейской квоте» и «хорошей цене».

Об этом рассказал вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции «оккупированных территорий» Алексей Резников в интервью государственному изданию «Укринформ». Материал опубликован вечером 5 февраля.

«Каждая страна ЕС имела возможность по соответствующим квотам закупить вакцину по неплохой цене. Польша дала возможность Украине купить определенное количество доз в рамках своей квоты», — сказал вице-премьер.

Он выразил «признательность» польской стороне за поддержку в этом вопросе.

ИА REGNUM напоминает, что 4 февраля вице-премьер правительства страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграцииОльга Стефанишина заявила, что несколько стран ЕС согласились перепродать Украине излишки вакцины от коронавируса, в том числе «одна очень дружественная». Тогда представител ьКиева не стала уточнять название страны, отметив, что это — «конфиденциальная информация».

Вечером 5 февраля стало известно, что Украина получила официальное подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax. Предполагается, что поставки вакцин будут проходить с февраля 2021 года.