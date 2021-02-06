Киев, 6 февраля 2021, 11:27 — REGNUM Украина поддержала дипломатов Швеции, Польши и Германии, которые будут высланы из Российской Федерации. Соответствующее заявление было опубликовано в социальных сетях Facebook и Twitter внешнеполитического ведомства Украины.
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Украинская сторона выразила солидарность с указанными дипломатами, а также заявила, что Россия высылает представителей Польши, Германии и Швеции по «надуманным причинам».
Также в МИД Украины заявили, что решение России якобы «противоречит Венской конвенции» и является «очередным примером грубого нарушения» Российской Федерацией обязательств по международному праву.
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