Варшава, , 08:33 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши пообещало ответные меры на высылку польского дипломата из Российской Федерации. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба МИД Польши.

Напомним, что Министерство иностранных дел России объявило о высылке трех дипломатов Польши, Швеции и Германии, которые приняли участие в массовых беспорядках 23 января. О высылке было объявлено в тот момент, когда верховный комиссар ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель находился с визитом в Москве.

В ЕС не согласны с таким решением Москвы. Шведский МИД отрицает, что сотрудник генконсульства Швеции в Петербурге участвовал в беспорядках.

Посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД. Российскому дипломату было заявлено несогласие и протест польской стороны по поводу решения МИД РФ о высылке польского дипломата.

Российскую сторону призвали пересмотреть решение, но Андреев подчеркнул, что решение уже принято и пересмотру не подлежит. Польская сторона уведомила Россию, что оставляет за собой право на ответные меры.