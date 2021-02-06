Тегеран, , 08:54 — REGNUM 5 февраля посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи обвинил США в продолжении нарушения резолюции 2231 СБ ООН посредством применения незаконных санкций в отношении Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Новая американская администрация претендует на роль сторонника многосторонности, но разочарована решением @CIJ_ICJ (Международного суда) в отношении возражения США против данного дела (на том основании, что оно находится вне юрисдикции суда)», — написал Тахт Раванчи в своем твиттере.

«США также нарушают резолюцию 2231 СБ ООН посредством применения незаконных санкций в отношении Ирана. Не очень хороший новый старт», — сказал далее иранский дипломат.

Ранее министерство иностранных дел Ирана заявило, что в своем решении от 3 февраля Международный суд отклонил возражение США относительно «предполагаемых нарушений Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах 1955 года».

Иран подал иск в Международный суд против повторного введения санкций, поскольку Вашингтон в одностороннем порядке вышел 8 мая 2018 года из иранской ядерной сделки, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и ввел санкции в отношении Ирана в ноябре того же года.