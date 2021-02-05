Тирана, 5 февраля 2021, 22:52 — REGNUM После выхода из Евросоюза Великобритания вынуждена заново оформлять правовые рамки торгового сотрудничества. 5 февраля Великобритания заключила соглашение о партнерстве, торговле и сотрудничестве с Албанией.
Торговля между Албанией и Великобританией будет осуществляться по таким же правилам, что прописаны в соглашении о стабилизации и ассоциации между Албанией и Евросоюзом. Стороны выразили стремление укреплять платформу для дальнейшей взаимной либерализации торговли.
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