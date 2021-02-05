Марманд, , 18:42 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил по итогам визита в департамент Ло и Гаронна, ставший жертвой наводнений, что потребует немедленного введения на юге страны режима «природного бедствия». Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает Le Figaro.

Во время выступления в городе Марманд Кастекс заявил, что уже «обсуждал с мэрами и депутатами» объявление «в ближайшее время» режима «природного бедствия».

Глава французского правительства также выразил «свою солидарность и солидарность государства со всеми, кто пострадал» от наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжительные ливни также стали причиной разлива реки Сены во Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Продолжительные дожди во Франции вызвали наводнение в центре Парижа