Брюссель, , 15:57 — REGNUM Евросоюз может осуществить централизованные закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, если страны ЕС выразят к ним интерес. Такое на брифинге 5 февраля сделал официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

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Он пояснил, что для обсуждения вопроса о централизованных закупках российского препарата существует специальный форум, в рамках которого страны — члены ЕС могут обсуждать этот вопрос с представителями Еврокомиссии в рамках Управляющего совета по вопросам вакцин, пишет ТАСС.

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При этом официальный представитель ЕК считает, что созданный Еврокомиссией в 2020 году пакет контрактов на предзаказ шести вакцин от западных производителей «должен обеспечить Евросоюз значительным объемом вакцины, достаточным для вакцинации населения».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Евросоюзной комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европейского союза должны покупать вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 только при условии общесоюзных переговоров. По её словам, есть единый установленный формат, от которого нельзя отклоняться. Она подчеркнула, что Евросоюз заказал уже более 2,3 млрд доз вакцины от коронавируса — этого более чем достаточно для вакцинации всего населения всех стран, входящих в ЕС.