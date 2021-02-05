Ташкент, 5 февраля 2021, 15:56 — REGNUM Председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана избран Зайниддин Низамходжаев, сообщили 5 февраля в телеграм-канале министерства юстиции республики.
Ранее государственный служащий занимал должность заместителя председателя Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) Узбекистана. Он сметил на этом посту Мирза-Улугбека Абдусаломова, который возглавил Конституционный суд.
Заместителем председателя ЦИК стал Бахром Кучкаров, который ранее работал заместителем министра юстиции. Его предшественник — Махмуд Истамов стал прокурором Бухарской области Узбекистана.
Зайниддин Низамходжаев родился в 1954 году. Ранее он работал главой отделения хирургии пищевода и желудка в республиканском специализированном центре хирургии им. академика Вахидова.