Москва, , 15:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ эффективность госполитики в сфере международного гуманитарного сотрудничества, а также работу с соотечественниками за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы с вами сегодня поговорим об эффективности государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом», — сказал Путин.

По его словам, это большой пласт работы, и все присутствующие отдают себе отчёт в том, насколько она важна не только для соотечественников за границей, чувствующих «свою связь с исторической Родиной», но и для российского руководства: «Как раз во всём многообразии эту проблему сегодня с вами и рассмотрим».

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, директор ФСБ РФ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента страны по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.