Москва, , 14:59 — REGNUM За последние 40 лет отношения России и Японии зашли в тупик. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 5 февраля заявил бывший заместитель министра рыбного хозяйства СССР Вячеслав Зиланов на круглом столе в пресс-центре REGNUM.

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент) 1930

«Те положения, которые были положены в основу переговорного процесса улучшения отношений, оказались надуманными и нереальными к реализации, — сказал Зиланов. — Японцы всегда смотрели на водные пространства с позиций расширения своей рыболовной экспансии. Даже война 1904 года привела к тому, что Россия была вынуждена заключить конвенцию, которая позволяла японскому флоту вести промысел и на Камчатке, и на Сахалине, и на побережье Приморья. Сейчас японская рыбная промышленность переживает колоссальные трудности. 30 лет назад вылов Японии составлял около 10 млн тонн в год. Сейчас 3,5−4 млн тонн. Мы ушли Японию из своих вод. А потом Япония была вынуждена уйти из вод африканских государств. Возникает вопрос: как все-таки завязаться с Россией по этому вопросу?»

Как подчеркнул Зиланов, японцы поняли, что Охотское море для них закрыто и осталась лазейка — Курилы.

«С 1988 года по 1997 год по территории РФ действовали более 25 смешанных российско-японских предприятий в области рыболовства. Однако экономика не давала тех прибылей, которые бы устраивали японский бизнес. И они были вынуждены уйти из этой сферы, — отметил Зиланов. — Поэтому я поддерживаю тезис о том, что совместная деятельность, это совместное предпринимательство не принесет экономической выгоды ни российским, ни японским участникам. Тогда возникает вопрос, зачем японцы стремятся сюда? Чтобы получить юридические зацепки для притязаний на эти острова».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный эксперт дискуссионного «Меркурий-клуба» Владимир Микоян заявил, что тему совместного освоения Россией и Японией Курильских островов надо закрыть, так как она абсолютно не нужна.