Вашингтон, 5 февраля 2021, 15:05 — REGNUM Два инженера Google покинули IT-гиганта по собственному желанию, сославшись на увольнение в конце 2020 года известной исследовательницы искусственного интеллекта Тимнит Гебру. Об этом CNN Business сообщило 4 февраля 2021 года.

Тимнит Гебру, эксперт по этическим проблемам искусственного интеллекта, увольнение которой из Google стало причиной увольнения других сотрудников
Тимнит Гебру, эксперт по этическим проблемам искусственного интеллекта, увольнение которой из Google стало причиной увольнения других сотрудников

В сообщении, опубликованном в LinkedIn 5 января, технический директор Google Дэвид Бейкер, который работал над вопросами доверия и безопасности, написал, что он покидает компанию 19 января после более чем 16 лет непрерывной работы.

«Уход Гебру, — написал Бейкер, — погасил мое желание продолжить работу в Google».

Такое же решение принял и разработчик программного обеспечения Винеш Каннан. О своем уходе он объявил в Twitter 3 февраля, написав, что он покинул компанию в феврале «из-за плохого обращения со стороны Google» с Тимнит Гебру и другого сотрудника Google, специалиста по найму Эйприл Керли, которая в декабре 2020 года сообщила в Твиттере о своем увольнении из-за того, что она неоднократно выступала за принятие на работу в компанию квалифицированных чернокожих выпускников колледжа.

В интервью CNN Business Дэвид Бейкер сказал, что достиг точки истощения, пытаясь улучшить культуру компании.

«Такой замечательный человек, как Тимнит, должна работать в Google. Важно, чтобы она была там», — сказал он.

Представитель Google отказалась комментировать уход Каннана и Бейкера. Она сослалась на предыдущий ответ компании относительно Керли, в котором говорилось, что Google «не согласен с тем, как Эйприл описывает своё увольнение, но не собирается комментировать ее заявления».

До увольнения из Google Гебру была одним из руководителей команды по этике искусственного интеллекта (ИИ). Она первой заявила о необходимости исследований предвзятости и неравенства в ИИ, также она была одним из немногих чернокожих сотрудников компании (согласно отчету за 2020 год только 3,7% сотрудников Google — афроамериканцы). Она также является соучредителем группы Black in AI, цель которой — увеличить представительство черных людей в этой области.

Первоначально Гебру написала в «Твиттере», что её «немедленно уволили» за электронное письмо, которое она накануне отправила по внутренней рассылке в Google Brain Womenand Allies. В электронном письме она выразила тревогу по поводу продолжающегося отсутствия разнообразия мнений в компании и разочарование по поводу внутреннего процесса, связанного с рецензированием еще не опубликованной исследовательской работы, соавтором которой она являлась.

В более поздних твитах Гебру пояснила, что никто в Google прямо не сказал ей, что ее уволили. По её словам, Google не выполнила соответствующих процедур перед увольнением, и сразу же приняла ее отставку, потому что сочла, что ее электронное письмо отражает «поведение, несовместимое с ожиданиями от менеджера Google».

Внезапный уход Гебру вызвал возмущение у многих сотрудников Google и других представителей технологической индустрии, которое продолжает нагнетаться. Вскоре после её ухода генеральный директор Google Inc. Сундар Пичаи написал в релизе для сотрудников Google, что компания расследует случившееся.

3 февраля Каннан заявил в Твиттере, что увольнение обеих женщин «нарушило, по его мнению, красную черту», и его заявление об уходе из компании является «местью за товарища по команде, который отстаивает то, во что я верю».

»Я знаю, что много получил от Google, но я также много получил от работы с моими коллегами, и считаю, что с ними поступили несправедливо», — написал он.

Бейкер заявил следующее:

«Я присоединился к компании из нескольких тысяч человек, которая осознала, что у нас проблема с высказыванием своих мнений. И, несмотря на то, что компания наняла более сотни тысяч новых сотрудников, она по-прежнему остается компанией с этой проблемой».

После того, как Керли и Гебру рассказали в Twitter о своем опыте работы в Google, HBCU 20×20 — социальная сеть для выпускников колледжей и университетов, которые исторически были учебными заведениями для афроамериканцев, отказалась от партнерства с Google. На прошлой неделе руководители пяти участников HBCU встретились с Сунларом Пичаи, чтобы обсудить отношения компании с этими учебными заведениями.

По информации, опубликованной Reuters, сотрудники Google потребовали от компании соблюдения прав и свобод людей и смены руководства исследовательского подразделения Google. Более 800 человек присоединились к профсоюзу, о создании которого было объявлено в январе 2021 года для усиления защиты рабочих мест, и более 2600 из 135 000 сотрудников Google в декабре 2020 года подписали письмо в поддержку Гебру.

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