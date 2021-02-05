Подгорица, , 14:18 — REGNUM Черногорский совет по предложению названий населенных пунктов, улиц и площадей большинством голосов одобрил инициативу назвать одну из улиц города Беране на севере страны именем Ратко Младича, бывшего командующего Армией Республики Сербской и осужденного в Гааге международным трибуналом на пожизненное заключение, так как суд признал его виновным в «геноциде и преступлениях против человечности».

В то время как предложение назвать одну из улицы именем Павле Джуришича — командира черногорских четников во время Второй мировой войны не получили поддержки большинства.

Глава совета Горан Кикович сказал, что это консультативный орган, который не имеет права принимать решения, но направляет заключение в компетентный Секретариат, и что последнее слово по присвоению названий улиц или их переименованию остается за компетентным министерством.

Новость о возможном именовании улицы в честь Младича вызвала бурную реакцию в кругах оппозиции.