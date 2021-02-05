Фергана, Узбекистан, 5 февраля 2021, 11:47 — REGNUM Хокимом (главой) Ферганской области Узбекистана избран Хайруллы Бозоров. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании кенгаша (совета) народных депутатов, 5 февраля сообщает агентство Kun.uz.
В заседании принял участие президент республики Шавкат Мирзиёев, который и выдвинул кандидатуру Бозорова. Ранее государственный служащий временно исполнял обязанности главы Ферганской области.
Хайруллы Бозоров родился в 1976 году в Чартакском районе Наманганской области. До 2015 года он работал на различных должностях в банковской сфере. С 2015 по 2020 год занимал должность хокима Наманганской области.