Афины , , 11:52 — REGNUM Совместные двусторонние учения «Скирос 2021» позволили Греции внимательно изучить французские самолеты Rafale, на приобретение которых Афины недавно подписали контракт. Об этом, как сообщает AMNA, заявил в министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос 4 февраля.

Учения, которые завершатся 5 февраля, включают в себя «греко-французские реактивные соединения», вылетающие из Танагры, базы 114-го боевого крыла, а также из дивизии военно-морского флота. Самолеты, участвующие в учениях «Скирос», включают со стороны Греции Mirage 2000 и F-16.

Это была «выдающаяся возможность для двух стран сблизиться и выработать подходы на тактическом и оперативном уровне, а также послать четкий сигнал о наших силах сдерживания», — сказал Панайотопулос. По его словам, со временем Греции и Франции удалось наладить стабильное и постоянно развивающееся военное сотрудничество, благодаря которому Афины «укрепляют и устанавливают более безопасную геополитическую обстановку в своем регионе».

За учениями наблюдали высшее руководство вооруженных сил Греции, главнокомандующий ВВС Франции генерал Лоран Лербетт, посол Франции в Афинах Патрик Мейсон, атташе по вопросам обороны из нескольких посольств и французско-греческие журналисты. По словам посла, который приветствовал Грецию в «Рафальском клубе», Греция приобрела «оружие превосходства и силы». Он также сказал, что Франция разделяет общее с Грецией видение безопасности в Восточном Средиземноморье.

Лербетт назвал Грецию «союзником, партнером и другом» и сказал, что особенно гордится тем, что французские истребители будут летать в Греции. ВВС Франции также примут участие в учениях «Иниохос», что позволит в дальнейшем обменяться опытом между пилотами обеих стран, сказал он.