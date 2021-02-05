Джакарта, , 10:29 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин призвали провести встречу министров иностранных дел стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для обсуждения текущей политической ситуации в Мьянме, сообщает Antara.

«Мы просим министров иностранных дел двух стран поговорить с председателем АСЕАН, чтобы обсудить проведение специальной встречи министров АСЕАН, посвященнуой развитию Мьянмы», — заявил президент Индонезии.

«Мы обеспокоены политическим развитием Мьянмы и надеемся, что политические разногласия могут быть разрешены в соответствии с применимыми законами», — отметил глава индонезийского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиии премьер-министр Малайзии обсудили вопросы размещения и защиты рабочих-мигрантов на двусторонней встрече в президентском дворце в Джакарте.

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