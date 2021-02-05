Сеул, , 09:39 — REGNUM Представители Южной Кореи и Грузии подписали соглашение о воздушном сообщении, которое заложит основу для организации прямых рейсов между странами. Об этом сообщает Newspim со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и посол Грузии в Южной Кореи Отар Бердзенишвили подписали данный документ 4 февраля.

Известно, что договорённость по данному вопросу была достигнута в июле 2019 года.

Отмечается, что соглашение вступит в силу на 30-й день с момента взаимного уведомления о завершении внутренних процедур, необходимых для его реализации.

Как отметили в МИД Южной Кореи, соглашение о воздушном сообщении между Южной Кореей и Грузией поспособствует успешному претворению в жизнь «Новой северной политике».