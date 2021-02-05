Париж, , 08:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал в ходе своего выступления на онлайн-форуме Атлантического совета «непрозрачность» разработки китайской вакцины от COVID-19. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает Le Figaro.

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«У меня нет абсолютно никакой информации о китайской вакцине… Это означает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе, скорее всего, если эта вакцина не будет приведена в надлежащую форму, она ускорит появление новых вариантов COVID-19 и никак не улучшит ситуацию в стране», — заявил лидер Франции.

«Борьба с вирусом при помощи вакцинации означает, что мы должны быть уверены, что используем подходящую вакцину, которая точно эффективна против других вариантов коронавируса. Это должно подтверждаться прозрачными результатами исследований… На данный момент у китайской вакцины нет таких характеристик», — пояснил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, на том же онлайн-форуме президент Франции заявил, что крупные технологические компании, такие как Google и Facebook, «уничтожили все платформы», где бывший президент США Дональд Трамп «и его сторонники могли выражать свои мнения», заблокировав аккаунты политика.

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