Киев, , 20:42 — REGNUM Послы стран G7 (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) согласны, что Украине нужно бороться с дезинформацией в СМИ, но в рамках существования свободы медиа.

Соответствующее заявление послов обнародовано в официальном Twitter-аккаунте вечером 4 февраля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский проинформировал послов G7 о важности санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, отметив, что сегодня информация «является таким же мощным оружием, как танки или ракеты».

«Послы G7 были рады встрече с президентом Владимиром Зеленским впервые в 2021 году. Мы провели продуктивный диалог по нескольким вопросам в поддержку развития Украины… Послы согласились, что существует необходимость бороться с дезинформацией, в рамках свободы и плюрализма медиа», — говорится в сообщении от имени послов по итогам встречи.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в посольстве США в Киеве заявили, что однозначно поддерживают санкции властей Украины против оппозиционных телеканалов. Также, по версии Киева, в ЕС якобы на неофициальном уровне одобрительно отнеслись к решению президента Украины Владимира Зеленского заблокировать вещание трёх оппозиционных украинских телеканалов. Позже инсайдеры из Брюсселя сообщили, что это не вполне соответствует истине.

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