Киев, , 16:04 — REGNUM В Евросоюзе на неофициальном уровне одобрительно отнеслись к решению президента Украины Владимира Зеленского отобрать лицензии у трёх оппозиционных украинских телеканалов. Об этом сообщил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий 3 февраля на заседании правительства.

Он рассказал, что официальная реакция появится во время визита в Брюссель премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Еврокомиссии и Службе внешних действий к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям. Это пока неофициальная реакция», — заявил дипломат.

Точицкий добавил, что Украине важно правильно позиционировать произошедшее.

Напомним, ранее Зеленский написал на английском языке сообщение, в котором закрытие телеканалов объяснил борьбой за «независимость» и «европейские ценности».

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