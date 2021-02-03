Киев, 3 февраля 2021, 16:04 — REGNUM В Евросоюзе на неофициальном уровне одобрительно отнеслись к решению президента Украины Владимира Зеленского отобрать лицензии у трёх оппозиционных украинских телеканалов. Об этом сообщил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий 3 февраля на заседании правительства.
Он рассказал, что официальная реакция появится во время визита в Брюссель премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Точицкий добавил, что Украине важно правильно позиционировать произошедшее.
Напомним, ранее Зеленский написал на английском языке сообщение, в котором закрытие телеканалов объяснил борьбой за «независимость» и «европейские ценности».
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