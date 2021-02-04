Мадрид, , 16:32 — REGNUM Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила, что отношение правительства Испании к «налогоплательщикам, проживающим в Мадриде» кажется ей «несправедливым». Об этом сообщила газета El Mundo.

Аюсо также отметила, что восстановление «экономики всей страны» в течение второй и третьей волн пандемии коронавируса обеспечивал именно Мадрид. Об этом политик заявила в ходе заседания регионального парламента в ответ на вопрос представителя социалистов Анхеля Габилондо о приоритетах правительства Мадрида при разработке бюджета на 2021 год.

В свою очередь, Аюсо выдвинула обвинение против министра финансов Испании Марии Хесус Монтеро, которая ранее назвала несправедливым тот факт, что некоторые автономные сообщества должны утраивать ставки налогообложения «для того, чтобы оставаться жизнеспособными», в то время как некоторые регионы, в частности Мадрид, налоги снижают.

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