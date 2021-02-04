Париж, , 14:26 — REGNUM Депутат Национального собрания Франции от партии «Вперед, Республика!» Пьер Хенрие принес извинения члену крайне левой партии «Непокоренная Франция» Матильде Пано, ранее пожаловавшейся на «сексистские оскорбления» в парламенте.

«Матильда Пано любит орать с трибуны и перебивать других. Меня это разозлило, и оскорбление, которое я произнес, абсолютно не было сексистским. Это оскорбление имело целью осудить ее поведение. Я поступил бы также с любым своим коллегой-мужчиной. Но если она думает, что ее оскорбили зря, я прошу ее меня извинить», — написал Хенрие на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Напомним, 3 февраля Матильда Пано потребовала «извинений» и «санкций» в отношении некого «депутата от партии «Вперед, Республика!» за то, что тот назвал ее «торговкой рыбой».

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