Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Руководству Европейского союза стоило бы, вместо того, чтобы делать вялые заявления в адрес Венесуэлы, присоединиться к Вашингтону, чтобы заставить режим президента этого латиноамериканского государства Николаса Мадуро начать переговоры с демократической оппозицией, пишет бывший специальный представитель администрации президента США Дональда Трампа по Венесуэле Эллиот Абрамс в статье, вышедшей 3 февраля в Foreign Policy.

«Достижение единства между 27 государствами — членами Европейского союза всегда является сложной задачей. Но этим вряд ли можно оправдать те масштабы разочарования, которые ощущаются при чтении совместного заявления министров иностранных дел ЕС по Венесуэле, обнародованного на прошлой неделе», — отметил Абрамс.

По его словам, документ содержит правильные слова, в том числе осуждение «фальсифицированных» выборов 6 декабря, а также «нежелание» президента страны Мадуро принимать меры для разрешения политического кризиса. Однако помимо этого, документ крайне проблематичен: в ЕС уверены, что единственным путем выхода из кризиса является «незамедлительное возобновление переговоров», а также «установить под руководством Венесуэлы диалог и начать процесс передачи власти, которые бы привели к заслуживающим доверия, всеобъемлющим и прозрачным выборам в местные органы власти, в законодательное собрание, а также на пост президента страны».

Однако ЕС уже пытался идти этим путем в прошлом году, когда глава внешней политики ЕС Жозеп Боррелль в течение нескольких месяцев вел переговоры с венесуэльским «режимом», пытаясь добиться минимально приемлемых условий для выборов. Он потерпел неудачу: «режим» не сдвинулся ни на дюйм.

«Так какой же смысл призывать к новым переговорам и новым выборам, если не будет новых ингредиентов, которые могут принести успех во второй раз?» — задался вопросом бывший посланник Трампа.

Он обратил внимание на то, что хотя ЕС и угрожает принять жесткие меры, но опыт показывает, что властям Венесуэлы нечего бояться: на сегодняшний день Брюссель ввел санкции лишь против 36 официальных лиц режима, тогда как, например, Канада наложила санкции на 113 чиновников Мадуро. Более того, уверен американский дипломат, ряд стран ЕС по-прежнему предоставляет наиболее приближенным к венесуэльскому лидеру лицам убежище, где они могут размещать свои семьи, средства, где у них счета и особняки. В большинстве случаев представители «режима» свободно ездят в страны ЕС.

«Так чего же ждет ЕС и почему не введет более широкие санкции, чтобы заставить режим приступить к серьезным переговорам?» — продолжил задаваться вопросом Абрамс, обвинивший официальный Каракас в обострении гуманитарной ситуации в стране.

К тому же если переговоры и состоятся, не совсем понятно, кто будет сидеть за столом переговоров по другую сторону от Мадуро. Абрамс уверен, что второй стороной на переговорах может быть «лишь команда, состоящая из представителей легитимного Национального собрания Венесуэлы, избранного в 2015 году, и членов истинно демократических партий», которых возглавляет самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Однако ЕС пошел в обход оппозиции в прошлом году, когда попытался вместе с бывшим кандидатом в президенты Венесуэлы Энрике Каприлесом провести переговоры с «режимом». Подобные попытки потерпели крах, что будет происходить и впредь, если Каприлес и Боррелль будут пытаться повторить тот же ход. Вместо этого ЕС должен придерживаться собственного заявления, в котором Гуайдо и депутаты от оппозиции, избранные в 2015 году, называются «привилегированными собеседниками».

Более того, позиция ЕС была бы более решительной, если блок делал подобные заявления совместно с США. К сожалению, сетует американский дипломат, ЕС не стал ждать несколько недель, чтобы сделать совместное заявление — возможно, Боррелля и госсекретаря Энтони Блинкена.

В конце концов, именно Вашингтон имеет рычаги воздействия на режим с помощью экономических и финансовых санкций. Когда США и ЕС занимают единую позицию, воздействие на Венесуэлу будет значительным. Несмотря на широко распространенные заявления о том, что при администрации Трампа дипломатические шаги не предпринимались, Госдепартамент США поддерживал тесные рабочие отношения по Венесуэле со многими правительствами стран Латинской Америки и Европы, а также с Канадой. Администрация Байдена может и должна опираться на уже заложенный фундамент.

Для возобновления работы по дипломатическому направлению новой администрации США в скором времени необходимо назначить помощника госсекретаря по Западному полушарию и специального представителя США по Венесуэле. Проведение серьезных переговоров может оказаться делом маловероятным, если Мадуро даже и рассматривать возможность своего ухода не будет. Однако такой шаг будет в принципе невозможным, если ЕС, США, латиноамериканские демократии и Канада не будут тесно координировать свои действия и усилить давление.