Сеул, , 09:45 — REGNUM Южная Корея заняла 23-е место по индексу демократии (Democracy Index 2020). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британский исследовательский центр Economist Intelligence Unit.

Согласно опубликованным данным, Южная Корея набрала 8,01 балла из 10.

По сравнению с 2019 годом позиция страны Утренней свежести в общем рейтинге не изменилась, однако показатель вырос на 0,01 балла, что позволило вернуться в категорию «полная демократия».

Отметим, что в 2015 году Южная Корея утратила этот статус и на протяжении пяти лет относилась к странам с «недостаточной демократией».

Известно, что в топ-5 списка пошли: Норвегия (9,81 б.), Исландия (9,37 б.), Швеция (9,26 б.), Новая Зеландия (9,25 б.), Канада (9,24 б.), Финляндия (9,2 б.) и Дания (9,15 б.)

Британский исследовательский центр Economist Intelligence Unit (EIU), являющийся подразделением газеты The Economist, составляет данный рейтинг из 167 стран, основанный на пяти категориях: избирательный процесс и плюрализм, работа правительства, возможности для политического участия и политическая культура, а также гражданские свободы, с 2006 года.

По результатам анализа страны попадают в одну из четырёх категорий: «полная демократия», «недостаточная демократия», «гибридный режим» и «авторитарный режим».

В 2020 году в список «полная демократия» вошли 23 страны, в список «недостаточная демократия» 52 страны, в список «гибридный режим» 35 стран, в список «авторитарный режим» 57 стран.

Отметим, что средний показатель КНДР составил 1,08 балла, что является самым низким показателем в рейтинге.