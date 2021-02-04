Бразилиа, , 03:40 — REGNUM Бразилия планирует для иммунизации населения от коронавируса приобрести партии российской вакцины «Спутник V» и индийской Covaxin. Об этом вечером 3 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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В сообщении ведомства отмечается, что решение о продолжении переговоров по закупке вакцин было принято после утверждения Национальным агентством по санитарному надзору нового протокола, «в соответствии с которым упрощается процесс предоставления разрешения на экстренное временное использование вакцин в условиях ЧС, отменяется требование о проведении третьей фазы клинических испытаний».

5 февраля чиновники Минздрава планируют обсудить стоимость вакцин и графики поставок с представителями российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавшего «Спутник V», и индийской Bharat Biotech, разработавшей Covaxin.

«Министерство рассчитывает получить препараты уже в феврале», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, одобрения для старта третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» в Бразилии ожидает бразильская фармкомпания Uniao Quimica, которая должна выпускать эту вакцину на территории страны.

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