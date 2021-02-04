Москва, , 02:01 — REGNUM Счётная палата (СП) РФ в 2021 году планирует провести 414 проверок, значительная часть которых касается социально-ориентированных мероприятий, проводимых в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

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«Текущий кризис, вызванный пандемией Covid-19, обострил негативные явления, сложившиеся в экономико-социальной сфере и на рынке труда… Наша задача проанализировать политику правительства в социальной сфере в период пандемии, посмотреть, насколько реализуемые меры поддержки были востребованы со стороны населения, удалось ли компенсировать снижение доходов граждан, что могло бы быть сделано, но не было реализовано», — приводятся в сообщении слова аудитора СП Дмитрия Зайцева.

По данным контрольного ведомства, на 2021 год запланировано проведение 414 мероприятий, в числе которых — 284 контрольных, 100 экспертно-аналитических и 30 иных мероприятий. 84 мероприятия перешли на текущий год из плана 2020 года.

В числе намеченных проверок — ход реализации мер налоговой поддержки и субсидирования организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в связи с распространением коронавируса, использование средств Фонда национального благосостояния и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, контрольно-счётная палата Санкт-Петербурга начала проверять работу с бюджетом муниципалов из «Сосновой Поляны» — муниципального округа на юго-западе Петербурга.

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