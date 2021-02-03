Москва, , 23:33 — REGNUM Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что для Запада, чтобы ввести санкции против России, достаточно любого повода, даже придуманного или искусственно созданного, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 3 февраля в социальной сети Facebook.

«А они еще что-то умеют делать кроме гадостей?!», — задаётся вопросом Константин К.

Многие пользователи заявили о том, что уже просто не понимают, зачем западные страны вводят против России всё новые и новые санкции. Граждане уже просто устали обращать внимание на такие потуги.

«Хоть бы Запад новое, что придумал. Одно и тоже. Скучно», — пишет Наталья Р.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что участники незаконных акций на территории Российской Федерации своими действиями, по сути, подталкивают Запад вводить новые санкции против своей же страны.

«Для этого и затевалась вся эта вакханалия. Все протестуны косвенно действовали против своей страны», — считает Лана К.

Нашлись и те, кто привёл в пример санкционную политику, с которой в своё время столкнулся Советский Союз. Граждане уверены, что санкции — не приговор, и боятся их не стоит.

«Жили за занавесом семьдесят лет — не вымерли. Санкции, по сути, ощутимы только для крупного бизнеса. И то относительно. Экономику не остановить в любых условиях. А чиновники ездить будут меньше на бюджетные деньги. Главное, не надо бояться!», — поделился своим мнением Лилия А.

Напомним, 3 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что для Запада, чтобы ввести санкции против России, достаточно любого повода, даже придуманного или искусственно созданного.