Мехико, , 16:37 — REGNUM Глава финансовой разведки минфина Мексики Сантьяго Ньето еще раз подтвердил свою позицию против законопроекта, предусматривающий реформирование Банка Мексики. Об этом сообщила газета La Jornada.

«Eсли мы сделаем некоторые отклонения от международного стандарта, то мы можем быть классифицированы как юрисдикция с более строгим финансовым надзором, что будет иметь негативные последствия для страны», — отметил Ньето.

Дискуссия по вопросу ужесточения финмониторинга разгорелась в ходе парламентского заседания. В повестке дня парламентариев стояло обсуждение возможностей ужесточения федерального законодательства с целью выявлении операций с использованием активов незаконного происхождения.

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