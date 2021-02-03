Куала-Лумпур, , 15:21 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин собирается совершить официальный визит в Индонезию 4−5 февраля 2021 года, сообщает Antara.

В министерстве иностранных дел Малайзии заявили, что поездка в Индонезию станет первым официальным визитом премьер-министра с момента его назначения в марте 2020 года.

Как ожидается, премьер-министр Малайзии встретится с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди и президентом страны Джоко Видодо.

Стороны обсудят планы по совместной борьбе с дискриминацией в отношении пальмового масла; укрепление сотрудничества в борьбе с экологическими проблемами и расширение сотрудничества в области торговли и инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия получит первую партию вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech 26 февраля 2021 года.

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