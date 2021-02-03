Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Петербургский парламент одобрил законодательную инициативу федерального уровня об отмене банковских комиссий для переводов благотворительным организациям, передает корреспондент ИА REGNUM. Автором документа выступил лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко.

«Это позволит в большем количестве направлять средства, потому что часть средств забирают сейчас банки. Конечно, может показаться, что это небольшие суммы — 2% или 3%, но если это крупная сумма, если возьмем в масштабах всей страны, сколько средств банки забирают в качестве своей прибыли, то это сотни миллионов рублей. Банки без этих средств вполне могут обойтись», — считает депутат.

Тем более, что Госдума ранее уже приняла закон, согласно которому банки не имеют права взимать комиссии за переводы средств, которые являются соцвыплатами. Тетердинко видит здесь параллель с благотворительными взносами.

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