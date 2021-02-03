Москва, , 13:38 — REGNUM Публикация в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet о российской вакцине «Спутник V» продемонстрировала надёжность и эффективность препарата. Об этом 3 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что публикация подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в России. Количество стран, которые регистрируют эту вакцину у себя, ежедневно увеличивается, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в ходе итоговой, третьей фазы исследований показала эффективность 91,6%. Результаты испытаний были опубликованы в журнале The Lancet.

После публикации президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей ранее, что в Евросоюзе «будут рады» всем вакцинам, которые получат одобрение европейского регулятора, в том числе и вакцине «Спутник V».

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