Москва, , 13:32 — REGNUM В администрации президента РФ неизвестно, как и отреагировал ли вообще глава государства на решение суда по российскому блогеру Алексею Навальному. Об этом 3 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Знаете, мне неизвестно о какой-то реакции президента», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков напомнил, что Кремль «традиционно не комментирует вердикты суда и решения суда». Именно поэтому он сам также не может высказать мнение на этот счёт.

«Это решение суда, которое мы просто не имеем права комментировать», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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Напомним, ранее Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин не следит за ходом рассмотрения вопроса о замене блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальное.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 февраля, Симоновский районный суд Москвы постановил заменить блогеру условный срок лишения свободы на реальный в рамках дела компании «Ив Роше». Суд приговорил Навального к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. При этом с учётом года пребывания под домашним арестом он проведёт в колонии 2,5 года.