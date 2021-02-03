Париж, , 12:43 — REGNUM В случае сертификации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на уровне ЕС и страны она может быть использована на территории Франции. Об этом 3 февраля заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в интервью радиостанции Europe 1.

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Как отметил министр, у вакцин нет национальности, а Франции главное, чтобы у неё был действенный медицинский препарат.

«Если «Спутник V» получит сертификацию Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), а также во Франции [сертификацию] Верховного комитета по здравоохранению, то не будет никаких препятствий к ее применению», — уточнил он.

Также Ле Дриан отметил, что российская вакцина может использоваться в стране, если она соответствует научным нормам и требованию по стойкости препарата, а также возможности контроля, предъявляемыми в Европе, потому что необходимо обеспечить надежность таких препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день во Франции выявлено за весь период пандемии в общей сложности свыше 3,283 млн носителей коронавируса.