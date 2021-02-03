Киев, 3 февраля 2021, 11:07 — REGNUM Решение о закрытии оппозиционных украинских телеканалов Zik, 112.ua и NewsOne «давно зрело в обществе и журналистском сообществе». Об этом написал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 3 февраля в своём Telegram-канале.
Министр добавил, что данные каналы «это, по сути, иностранная пропагандистская машина». По его мнению, оппозиционные украинские телеканалы имеют какое-то отношение к России.
В свою очередь, ситуацию прокомментировала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. На своей странице в социальной сети Facebook она также заявила, что существуют некие доказательства финансирования указанных телеканалов из России.
Напомним, после государственного переворота 2014 года украинские чиновники и политики постоянно обвиняют Россию в причастности ко всем событиям и явлениям, которые так или иначе мешают украинской власти. При этом никаких реальных свидетельств причастности «руки Кремля» к украинским бедам не приводится.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имел права вводить санкции против депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака и лишать лицензии принадлежащие ему телеканалы.
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