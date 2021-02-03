Киев, , 11:07 — REGNUM Решение о закрытии оппозиционных украинских телеканалов Zik, 112.ua и NewsOne «давно зрело в обществе и журналистском сообществе». Об этом написал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 3 февраля в своём Telegram-канале.

Министр добавил, что данные каналы «это, по сути, иностранная пропагандистская машина». По его мнению, оппозиционные украинские телеканалы имеют какое-то отношение к России.

«Этот кейс является исключительным и своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины [со стороны] этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций», — подчеркнул Ткаченко.

В свою очередь, ситуацию прокомментировала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. На своей странице в социальной сети Facebook она также заявила, что существуют некие доказательства финансирования указанных телеканалов из России.

«Уже даже подтверждено финансирование этих телеканалов из России. Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности», — написала она.

Напомним, после государственного переворота 2014 года украинские чиновники и политики постоянно обвиняют Россию в причастности ко всем событиям и явлениям, которые так или иначе мешают украинской власти. При этом никаких реальных свидетельств причастности «руки Кремля» к украинским бедам не приводится.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имел права вводить санкции против депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака и лишать лицензии принадлежащие ему телеканалы.

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