Киев, , 15:33 — REGNUM На Украине обнаружена «агентурная сеть», действовавшая против властей при помощи политических Telegram-каналов. Об этом сообщила 1 февраля пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

«СБУ обнаружила агентурную сеть спецслужб РФ», — сказано в сообщении.

Как утверждается, «агентурная сеть» якобы была создана 85-м Главным центром специальной службы Главного управления генштаба Вооружённых сил РФ. Никаких доказательств этих слов представлено не было.

Руководили сетью якобы с территории Приднестровья некие жители Харькова и Одессы, а также люди, участвовавшие в антимайданных протестах на Украине в 2014 году, рассказали в пресс-службе СБУ.

Ситуацию прокомментировала украинский журналист и блогер Ольга Шарий:

«Приписать самым популярным Telegram-каналам терроризм и начать давить тех, кто с ними сотрудничает финансированием терроризма — это ущербная копия Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко — ИА REGNUM)»

Напомним, практика бездоказательных обвинений России в любых событиях, которые не нравятся властям Украины, берёт своё начало в 2014 году, когда госпереворот в Киеве спровоцировал гражданскую войну в Донбассе. Власти Украины, чтобы избежать ответственности, сообщили, что на Украину якобы напала Россия, однако никаких доказательств присутствия войск РФ на в Донбассе за семь лет конфликта так и не было найдено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов возложил ответственность за запрет российских книг на президента Украины Владимира Зеленского, а также отметил, что тот продолжает русофобскую политику своего предшественника Петра Порошенко.

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