Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Память сотрудника полиции Капитолия Брайана Сикника, погибшего 6 января в результате беспорядков у здания Конгресса США, почтил глава Белого дома Джо Байден. Об этом 2 февраля сообщили журналистам сотрудники американской администрации.

Вместе с главой государства в церемонии приняла участие первая леди США Джилл Байден. 3 февраля останки Сикника будут захоронены на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе беспорядков 6 января и последующего за ними захвата здания Конгресса США погибли пять человек. 28 января исполняющая обязанности главы полиции Капитолия Йогананда Питтман призвала руководство страны возвести постоянное ограждение вокруг здания законодательного органа с целью обеспечения безопасности.

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