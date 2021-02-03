Брюссель, , 06:28 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила группе европейских законодателей, что берёт на себя ответственность за все решения, связанные с запретом экспорта вакцин от COVID-19 из Евросоюза. Об этом 2 февраля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

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По его словам, она признала, что решения по запрету экспорта были поспешными, и последней каплей в этом вопросе стали ограничения для Северной Ирландии. После них Урсула фон дер Ляйен столкнулась со шквалом критики, а на встрече с законодателями признала, что принимала решение «под давлением».

Таким образом она «подорвала обязательство ЕС держать ирландскую границу открытой», о чём сама говорила во время переговоров по Brexit, сообщает агентство.

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия запретила на поставку вакцин в Северную Ирландию. Это решение политики оправдали риском возникновения «социальных проблем, связанных с нехваткой необходимых объёмов» в странах Евросоюза.

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