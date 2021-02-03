Багдад, , 04:17 — REGNUM Двое главарей из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали в ходе спецоперации в Ираке, заявил иракский премьер-министр Мустафа аль-Кадими на своей странице в Twitter.

По его словам, в ходе авиаудара коалиции в 20 километрах от Багдада были ликвидированы два высокопоставленных боевика. Аль-Кадими подчеркнул, что в результате удара были убиты глава группировки террористов в южной части Ирака Абу Хасан аль-Греибави и Ганим Сабах. Эти боевики были причастны к террористическим актам в Багдаде 21 января.

Ранее, 28 января, аль-Кадими заявлял о ликвидации главаря «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке Абу Ясира аль-Ейсави. Его устранили иракские спецслужбы в ходе операции в Мосуле.