Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Демократ Пит Буттиджич утвержден на посту министра транспорта США. Об этом 2 февраля сообщается на сайте американского Сената.

С 2012 по 2020 год политик был мэром города Саут-Бенд в штате Индиана. Кроме того, в прошлом году он соперничал с новым главой Белого дома Джо Байденом за право выдвинуться в качестве кандидата от Демпартии на выборах президента США, но вышел из предвыборной гонки в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января Сенат США утвердил Джанет Йеллен на посту нового американского министра финансов.

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