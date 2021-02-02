Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Пока Иран не начнёт соблюдать своих обязательств по ядерной сделке, США не станут вести с ним переговоров по возврату к соглашению, сообщил 2 февраля журналистам глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

По словам американского дипломата, Вашингтон по ядерной сделке ведёт переговоры с «союзниками и партнёрами», то есть с европейскими участниками соглашения (Великобритания, Франция, Германия). Обсуждается вопрос и с Конгрессом.

Прайс «Мы не вели никаких консультаций с Ираном. И я не ожидаю, что мы их проведём до того, как будут предприняты эти первоначальные шаги».

Напомним, аналогичные требования по переговорам с США выдвигает и Иран, заявляя, что вернётся к соблюдению ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий) только тогда, когда Вашингтон снова начнёт выполнять свои обязательства.

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