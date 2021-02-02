Москва, 2 февраля 2021, 17:35 — REGNUM Погоня за прибылью приводит к тому, что соцсети нередко публикуют опасный для читателей контент, заявил 2 февраля российский президент Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».
Комментируя ситуацию с появлением в последнее время опасной и не соответствующей действительности информации в соцсетях, глава государства отметил, что эти платформы — это «прежде всего бизнес».
Что касается возникновения конкуренции для учителей со стороны интернета, он отметил, что нередко интернет-площадки привлекают учащихся своей яркой подачей.
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