Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Президент США Джо Байден подпишет несколько связанных с миграцией указов, отменяющих курс прежнего лидера Дональда Трампа. Заявление об этом опубликовано 2 февраля пресс-службой Белого дома.

Мексиканский мигрант Tomas Castelazo

Американская администрация объявляет о дополнительных мерах, направленных на реконструкцию и укрепление иммиграционной системы страны. Политика, которую проводил на границе Трамп, привела к хаосу, жестокости и путанице, говорится в заявлении.

«Сегодня администрация Байдена и Харрис начнет отменять наиболее разрушительные меры, принятые предыдущей администрацией», — подчеркнули в Белом доме.

Так, команда Байдена распорядилась создать рабочую группу, которая займётся воссоединением семей мигрантов, разлученных при Трампе. Кроме того, поручено создать гуманную систему убежищ и разработать стратегию, которая позволит урегулировать поток мигрантов через южную границу США.

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