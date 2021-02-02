Москва, , 11:20 — REGNUM В Госдуме поддержали предложение Минпромторга переводить нуждающимся деньги на продукты питания.

«Безусловно, механизмы адресной поддержки граждан необходимо развивать и расширять. Помощь нужно оказывать не по минимальным критериям, а в соответствии с реальными потребностями людей», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Эти вопросы должны рассматриваться правительством в первоочередном порядке, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Минпромторге предложили ежемесячно перечислять гражданам средства, которые можно потратить на продукты питания, пишут «Известия». Вместе с тем пресс-секретарь главы правительства РФ заявил, что введение продуктовых карточек как меры поддержки населения не обсуждается.

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