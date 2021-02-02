Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Атомная электростанция — не тот объект, который можно построить на основе межкорейского соглашения. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на заявление бывшего заместителя генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Олли Хейнонен.

Он подчеркнул, что КНДР не может построить на своей территории ядерный реактор, поскольку Пхеньян не присоединился к Договору о нераспространении ядерного орудия (ДНЯО).

«Даже если Южная Корея поможет Северной Корее построить АЭС, проект потребует дополнительных средств на создание соответствующей энергосети», — сказал Хейнонен.

Бывший замглавы МАГАТЭ отметил, что 20−30 лет назад на реализацию подобного проекта требовалось порядка 500 млн, однако в настоящее время затраты будут в разы больше.