Лондон, , 11:14 — REGNUM В Великобритании ввели санкции в отношении четырех зимбабвийских силовиков, обвинив их в нарушении прав человека. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на постановление правительства.

Санкции были введены в отношении министра государственной безопасности Зимбабве Оуэна Нкуба, а также начальника полиции, главы разведывательного управления и бывшего начальника охраны президента. Их активы в Великобритании будут заморожены. Кроме того, им будет запрещено приезжать в страну.

Силовиков обвинили в причастности к убийствам протестующих во время вспышки насилия после выборов в 2018 году и беспорядков в январе 2021 года.

В своем аккаунте в Twitter официальный представитель правительства Зимбабве Ник Мангвана сообщил, что ни один из перечисленных чиновников не имеет активов в Великобритании и не планирует путешествовать в страну.